Плохо закончился дубайский отпуск супружеской пары из Казахстана

Практически отчаявшимся Лидии и Михаилу взялись помочь наши соотечественники.

История супружеской пары из Казахстана, отпуск которых мог привести к трагедии, заканчивается на позитивной ноте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Долгожданную поездку в Дубай наши соотечественники Лидия Сорокина и Михаил Шиняев планировали уже давно. Накопив нужную сумму денег, супруги купили путевку и отправились на отдых. Буквально через пару дней Михаилу стало плохо. Вызвали скорую. Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину. Диагноз врачей – обширный инсульт.

Многочисленные процедуры позволили Михаилу не остаться привязанным к больничной койке. Казалось бы, самое страшное позади. Однако перед выпиской арабская клиника предоставила Лидии счет. Страховая компания отказалась от выплаты, объяснив это истечением сроком действия страховки.

Практически отчаявшимся Лидии и Михаилу взялись помочь наши соотечественники. Казахстанская диаспора в Эмиратах собрала нужную сумму денег на покрытие счетов. Кроме этого, они же приобрели и авиабилеты для возвращения супругов домой.

Лидия Сорокина, супруга Михаила Шиняева:

- Создалась группа, которая стала мне помогать. И вот уже на протяжении 10 дней они помогают мне. Я получила от них огромную помощь. С ними соотечественники из Казахстана. И из других стран – Беларусь, Казахстан, Украина. Помогают. Если не эта группа, то я не знаю, что дальше бы делала.

Максат Матаев, представитель диаспоры Казахстана:

- Подключалось очень много неравнодушных людей, которые оказывали колоссальную помощь. Они поддерживали как Михаила Ивановича, так и Лидию Ивановну - с питанием, проживанием, с билетами в обратный конец – в Казахстан, с транспортировкой самого Михаила Ивановича.

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