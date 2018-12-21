Полицейские Костаная предупреждают об интернет-мошенниках

Полицейские рекомендуют не заключать сделки в интернете и по телефону. И просят никому не передавать номера личных банковских карт, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили о продолжающихся фактах интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Оперативники отмечают, что с начала 2018 года раскрыто 60 таких интернет преступлений, из них по 42 уголовным делам приняты окончательные процессуальные решения, виновные привлечены к ответственности. Большая часть потерпевших столкнулись с мошенниками на сайтах OLX и Колеса.kz.

При этом, как только деньги поступали на счета "продавцов", последние переставали выходить на связь с потерпевшими.

Аналогичный случай произошел с женщиной из Рудного, которая 12 декабря перечислила 130 тысяч тенге на банковский счет мошенника. Женщина хотела приобрести двигатель на легковую автомашину. В итоге покупательница осталась без денег и без обещанного товара.

В управлении криминальной полиции ДП Костанайской области, предостерегают граждан:

- Если вам предлагают приобрести автозапчасти, сотовые телефоны и другие товары по низкой цене на сайтах и в социальных сетях, путем перевода денег на банковские счета и электронные "кошельки" не поддавайтесь уловкам мошенников. Будьте внимательны!- говорит старший оперуполномоченный капитан Айдар Мусин.

Говоря об участившихся фактах мошенничества в Интернете, Мусин сообщил и о других примерах, когда жители области перечисляли деньги на счета незнакомцев.

16 декабря жительница области хотела продать шубу, выставив объявления на популярный сайт ОЛХ, где указала свой личный номер сотового телефона. На объявление откликнулся мошенник, который под предлогом покупки предложил перечислить аванс на банковский счет потерпевшей. Последняя передала данные, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга. После чего с ее счета были сняты все денежные средства. Полицейскими начато досудебное расследование.

Нередки случаи, когда интернет-мошенники обманывают граждан размещая объявления о якобы сдаче в аренду квартир.

Девушка наткнулась на объявление, размещенное на сайте OLX. Потерпевшая искала квартиру. Найдя подходящее жилье, она связалась с "продавцом", который попросил предоплату в размере 20 тысяч тенге на QIWI-кошелек. Однако после перечисления денежных средств арендодатель пропал.

Еще один новый способ, который используют интернет-аферисты – это размещение объявлений о предоставлении денежных займов клиентам с плохой "кредитной историей". За оказание услуг просят перечислить им денежные средства в размере от 20 до 40 тысяч тенге на QIWI-кошелек.

В полиции сообщают, что оформлением кредитов занимаются только официальные представители банков Республики Казахстан.

Полицейские рекомендуют не заключать сделки в интернете и по телефону. Если все же есть необходимость приобретения товаров в интернете, то стоит понимать риски, которые могут возникнуть при таких сделках.

Кроме того, ни в коем случае нельзя передавать номера личных банковских карт, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга.

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