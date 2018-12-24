В Кокшетау отменили занятия в школах для второй смены

Из-за погодных условий в Кокшетау отменены занятия 2 смены с 1 по 9 класс.

В Кокшетау отменены занятия 2 смены с 1 по 9 класс, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Из-за погодных условий в Кокшетау отменены занятия 2 смены с 1 по 9 класс.

"С утра у нас тоже была отмена с 1 по 9 класс, температура была 27 градусов, ветер более 2 м/с, к обеду обещают 29 градусов и ветер - 3 м/с", - пояснили в отделе образования Кокшетау.

Как отметили в управлении образования Акмолинской области, отмену занятий в районах области решают на местах.

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