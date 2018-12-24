Бекшин: Будущие мамы, подумайте о детях - вакцинируйтесь

Болеют преимущественно дети до года. А с чем это связано? Они не получили тот иммунитет, который должен был передаться новорожденному еще в утробе мамы - Бекшин.

Дети до года болеют инфекционными заболеваниями из-за несознательности родителей. Потому как невакцинированная мама не может передать иммунитет своему ребенку. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

"Особенность в том, что болеют преимущественно дети до года. То есть у них еще не подошел срок даже вакцинации, они уже болеют. А с чем это связано? Они не получили тот иммунитет, который должен был передаться новорожденному еще в утробе мамы. Мама в свое время не была привита. Особенно этот возраст - 90-е годы, когда действительно дефицит вакцины был. Не было вакцины. В те годы многие не получили в достаточном количестве, пропустили ревакцинацию. Сейчас за несознательность мам страдают дети", - сказал он.

Он обратился к молодым женщинам с призывом подумать о будущем детей и вакцинироваться. В доказательство своих слов о необходимости делать прививки он привел статистику о том, что корь теперь регистрируется у младенцев 6-9 месяцев.

"Это мамы не были привиты в свое время. Поэтому еще раз обращаюсь, особенно к будущим мамам. Подумайте, чтобы завтра уже в утробе ребенок получил весь иммунитет. Природа так устроена, чтобы до года, если мама была привита, или же переболела, он не заболеет", - подчеркнул он.

В пример он привел вспышку заболеваемости в Западной Европе, где заболело корью более 70 тыс. человек.

"Мы с них пример брали, а сейчас, получается, игры в демократию привели к тому, что во Франции уже делают вакцинацию обязательной. Мы сейчас вопрос этот обсуждаем, конечно же, надо проявить сознательность. Не надо уходить в средневековье, дремучесть. Сейчас у нас есть часть отказов по религиозным причинам - и мусульмане, и староверы, и на востоке, в северных регионах", - отметил Бекшин.

Ранее в Казахстане ежегодно регистрировали около 4-4,5 тысяч отказников. В этом году 2,5 тысячи отказников изменили свои взгляды и привились. По мнению Бекшина, это результат индивидуальной работы каждого врача на своем участке, которую необходимо продолжать.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!