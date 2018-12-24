Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

По многочисленным просьбам населения, живущего в микрорайоне Нурлытау, уже с завтрашнего дня, 25 декабря, будет запущен новый маршрут №116.

Фото : акимат Алматы

В Алматы организован новый маршрут общественного транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Как сказано в распространяемом сообщении, по многочисленным просьбам населения, живущего в микрорайоне Нурлытау, уже с завтрашнего дня, 25 декабря, будет запущен новый маршрут №116. "Маршрут будет проходить по ул. Розыбакиева/Райымбека, ул. Жарокова, пр. Аль-Фараби, ул. Витебская, ул. Утегенова, ул. Сапарлы жол и завершать свой рейс в микрорайоне Нурлытау", - отметили в акимате. Обслуживать население будут автобусы марки ГАЗель, предназначенные для горной местности микрорайона.

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