Нурсултан Назарбаев подписал новые законы

Текст законов публикуется в печати.

Президентом подписаны законы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года".

Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, ратификация и последующее вступление в силу рассматриваемого Соглашения позволит обеспечить введение полного учета ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ в отношении Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, имеющих единую таможенную территорию, поскольку экологическим законодательством Казахстана не предусмотрено регулирование перемещений таких веществ с государствами-членами ЕАЭС.

Кроме того, документ позволит обеспечить выполнение требований по перемещению озоносодержащих веществ и содержащей их продукции в пределах ЕАЭС; и соблюдение в полном объеме обязательств Казахстана по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Также, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Дополнительного протокола к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года".

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