Новое меню для школьников введут в Астане

Теперь ученикам будут давать больше фруктов и другой полезной пищи.

С Нового года в школьных столовых Астаны введут новое меню, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Теперь ученикам будут давать больше фруктов и другой полезной пищи.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Управления образования Ануар Жангозин.

"По буфетной продукции мы так же планируем совместно с родителями сделать те продукты, которые более приоритетны. Сейчас во время мониторингов родители отдельно отслеживают предоставление всевозможных сокосодержащих продуктов и так далее. Они там очень ограничивают все это. Поставщики в принципе на это идут. Ну и плюс возможность для родителей предусматриваем, электронная оплата, мы это сейчас пилотируем, возможность будет родителям нежелательные блюда или продукцию исключать, чтобы ребенок не смог это покупать по карточке", - сказал он.

Завтрак ребят будет состоять из рисовой каши на молоке, бутерброда с маслом и сыром, яблока или груши, а также чая с сахаром. После 10 часов утра меню учеников второй смены будет состоять из котлеты говяжьей, макарон, яблока, чая с сахаром и хлеба. При составлении нового рациона питания школьников учитывались замечания их родителей, а так же рекомендации Академии питания. Стоимость завтрака или обеда на одного ребенка составит 355 тенге.

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