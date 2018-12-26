В Алматы начинается суд над мужчиной, подозреваемым в попытке убить своего сына

Предварительное слушание назначено на 28 декабря на 15.00 часов.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начинаются слушания в отношении Мурата Аскар-оглы, чьего сына нашли с серьезными травмами на ВОАД в Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, предварительное слушание, назначенное на 26 декабря, по ходатайству адвоката подсудимого было перенесено.

Ранее стало известно, что материалы дела поступили в суд по ст. 24 ч.3 - ст. 99 ч.2 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан - покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Изначально в отношении Мурата Аскар-оглы досудебное расследование велось по ст. 106 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительное слушание назначено на 28 декабря на 15.00 часов.

Мужчину задержали 1 августа. Его пятилетнего сына нашли 16 июля с разбитым черепом на обочине ВОАД. Изначально была версия, что ребенка сбила машина. Полиция искала очевидцев. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что ребенок пострадал от рук собственного отца.

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