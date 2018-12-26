Итоги реализации программы "Рухани жаңғыру" за 2018 подводят в Акмолинской области

Всего за год в регионе состоялось более 90 мероприятий.

26 декабря в Кокшетау на площадке Региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, посвященный реализации программы "Рухани жаңғыру" в Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Подводя итоги года, в ходе брифинга отмечены результаты проделанной работы. Всего за год в регионе состоялось более 90 мероприятий.

Созданный по инициативе акима области музей под открытым небом Ботай-Бурабай за сезон посетило более пяти тысяч туристов, обновленный краеведческий музей Бурабая - более 10 тысяч туристов. К слову, музей Ботай-Бурабай планируется расширить, воссоздав быт кочевников в периоды железного века и тюркской эпохи.

С января этого года акмолинские школьники изучают предмет краеведение по учебнику, созданному местными учеными-краеведами. В 57 организациях дополнительного образования расширена сеть кружков и секций.

Акмолинскими учеными, публицистами выпущено 7 изданий: в Лондоне на английском языке вышла повесть Сакена Жунусова "Zamanai and Amanai", издан 11-томный сборник произведений Героя Советского Союза, писателя Малика Габдуллина и альбом-книга "Малик Габдуллин – гордость Великой степи", библиографические очерки профессора Кадыржана Абуева "Деятели истории и культуры Акмолинской области", книги писателя-публициста Жабала Ергалиева "Әлемге! Ғарышқа! Болашаққа жол ашқан Тұңғыш!" и "Ақан сері", фотокнига о нашем регионе "Жер жәннаты" на казахском, русском и английском языках.

Сформировано 8 туристических маршрутов, охватывающих сакральные объекты региона.

Разработан не имеющий аналогов проект "Smart "Рухани жаңғыру" с применением цифровых инструментов - веб-сайт, online-путеводитель, видеоролик 3600 по 10 сакральным объектам общенационального значения.

Летом этого года наши сакральные объекты посетили 200 детей из Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. В свою очередь 65 акмолинских школьников побывали в Кызылординской области.

"Акмолинская земля имеет богатый культурно-исторический пласт, а ее природные достопримечательности уже известны всему миру. Взять лучшее из исторического и культурного наследия и внедрить это в нашу современную реальность – одна из задач, которая сегодня воплощается в регионе", - отметила руководитель управления внутренней политики Гульжанар Шукеева.

С момента обнародования программной статьи президента "Модернизация общественного сознания: взгляд в будущее" в Акмолинской области проделана большая работа. В то же время здесь планируется реализовать не менее грандиозные проекты.

Так, по словам директора областного историко-краеведческого музея Куаныша Шакшакова, в предстоящем году запланировано обновление экспозиционных залов, предстоит большая научно-поисковая работа в рамках реализации музейных исследовательских проектов.

Как отметил Куаныш Шакшаков, испокон веков большое значение в жизни каждого народа имеют водоемы, как основа жизни. Эта мысль воплотилась в проекте "Ишим: от истока до устья", в рамках которого в этом году проведены масштабные экологические акции. Следующий этап проекта - археологическая экспедиция "Исследование памятников эпохи бронзы Ишимо-Чаглинского междуречья", организованная совместно с доктором исторических наук, профессором археологии Виктором Зайбертом.

В рамках года Казахстана в Узбекистане Акмолинской областью запланирована историко-этнографическая выставка "Ғасырлар аманаты" в Сырдарьинской области (Узбекистан), также передвижные выставки пройдут в районах Акмолинской области, в соседних северных областях Казахстана, цикл выставок и мероприятий пройдут в Бурабае.

По информации специалиста управления образования Марины Ли, организации образования активно включились в реализацию программы. За год в школах благодаря личному вкладу педагогов и меценатов открылось 43 кабинета "Рухани жаңғыру", ставшие площадками для выражения инициатив, дискуссий и встреч. К примеру, 10 учеников Жаксынского района за разработку и реализацию собственных проектов отмечены на республиканском уровне.

Стоит отметить, отметить, что акмолинские предприниматели с огромным воодушевлением откликнулись на призыв Главы государства об участии в спецпроекте "Туган жер". Известные выходцы из Акмолинской области, меценаты, успешные предприниматели инициировали 136 социальных проектов, в которые вкладывают более 8 млрд. тенге.

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