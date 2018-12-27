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Доллар в обменниках продают уже по 380 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,99 тенге.

Фото : Zakon.kz27 декабря 2018, 16:09

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,99 тенге за доллар при объеме торгов 88,5 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 375,15 тенге за доллар (+1,59 тенге), суммарный объем торгов – 155,5 млн USD (+25 650 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс евро составил 426,70 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4771 тенге за рубль при объеме торгов 21,3 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4583 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 46,3 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7231 тенге за юань при объеме торгов 1 050 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 377,5-380 тенге, евро - 428,5-431,5 тенге, рос.рубля - 5,46-5,51 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.


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