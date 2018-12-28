Где посмотреть трансляцию матча КХЛ "Трактор" — "Барыс"
Встреча состоится на стадионе "Арена-Трактор имени Валерия Белоусова" в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей.
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграет с челябинским "Трактором", передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня, 28 декабря и начнется в 20:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".
Встреча состоится на стадионе "Арена-Трактор имени Валерия Белоусова" в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей.
Отметим, что на данный момент астанчане занимают пятое место Восточной конференции с 56 очками в активе, у команды Андрея Скабелки 19 побед в основное время и по три в овертайме и серии буллитов, шайбы — 128:105.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!