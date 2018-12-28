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Где посмотреть трансляцию матча КХЛ "Трактор" — "Барыс"

Встреча состоится на стадионе "Арена-Трактор имени Валерия Белоусова" в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей.

Фото : Sports.kz28 декабря 2018, 06:00

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграет с челябинским "Трактором", передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня, 28 декабря и начнется в 20:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".

Встреча состоится на стадионе "Арена-Трактор имени Валерия Белоусова" в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей.

Отметим, что на данный момент астанчане занимают пятое место Восточной конференции с 56 очками в активе, у команды Андрея Скабелки 19 побед в основное время и по три в овертайме и серии буллитов, шайбы — 128:105.


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