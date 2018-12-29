Университеты Казахстана нуждаются в новом уровне, считает Назарбаев

По словам Назарбаева, в стране нужно повышать уровень университетов, облегчить поступление в высшие учебные заведения студентам из регионов страны.

27 декабря в ходе ежегодной встречи с представителями средств массовой информации президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал, какие меры нужно предпринять для снижения числа казахстанской молодежи, уезжающей на учебу, передает Zakon.kz.

"Такая проблема у нас была и есть, но, начиная с прошлого года, идет резкое снижение такой миграции, потому что мы уделили этому внимание. Учебные заведения заманивают более легкими экзаменами, заманивают грантами и стипендиями, и молодежь уходит", - сказал Елбасы.

По словам Назарбаева, в стране нужно повышать уровень университетов, облегчить поступление в высшие учебные заведения студентам из регионов страны.

"Нужно поднять уровень наших университетов, чтобы они давали соответствующее образование и гранты, облегчить для молодежи из регионов поступление в университеты. (...) Я думаю, что мы сможем прекратить такие потоки и сможем сделать так, чтобы к нам приезжали учиться, к нам приезжали лечиться. Чем больше будем улучшать нашу медицину, образование, тем больше люди захотят жить у нас и работать", - уверен Президент страны.

Нурсултан Абишевич отметил тот факт, что в Казахстан также едут учиться из соседних стран: "В целом население растет. К нам тоже едут мигранты из соседних стран - из России, Китая, Турции. Если считать баланс уход-приход - у нас положительное сальдо".

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