Криштиану Роналду забил гол и установил рекорд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Италии против "Сампдории уже на второй минуте, сообщает Zakon.kz.

Этот гол стал для Роналду 13-м в Серии А в сезоне-2018/19, за счет чего 33-летний форвард догнал нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека на вершине списка лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Это также позволило Роналду побить рекорд по числу мячей, забитых португальским футболистом по ходу одного сезона Серии А, который ранее принадлежал Руя Баррошу, также выступавшему за "Ювентус".

