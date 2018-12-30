Мексиканский ведущий разыграл фанатов анонсом третьего боя Головкин - "Канело"

Первый и второй поединок прошли в Лас-Вегасе.

Ведущий шоу El Zar del Boxeo на мексиканском телеканале Azteca Карлос Агилар разыграл фанатов бокса анонсом третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО), сообщает Vesti.kz.





"Подтверждено. Сауль "Канело" Альварес и Геннадий Головкин в 2019 году проведут бой в Мексике, дата которого еще не определена. Местом проведения станет историческая Arena Ciudad в Мехико", - сообщил Агилар в твиттере, где на него подписаны свыше 101 тысячи человек.

"С Днем святых невинных младенцев вифлеемских. Обнимаю вас, друзья", - написал Агилар через два часа после публикации о третьем бое Головкин - Альварес.

¡Confirmado! ????



Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en México en el 2019 con fecha aún por definir.



La sede del combate será la histórica Arena México de la Ciudad de México. pic.twitter.com/JEmTBuRaLD — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) 28 декабря 2018 г.

День святых невинных младенцев вифлеемских чаще всего выпадает на 28 декабря. Праздник отмечают в Испании и странах Латинской Америки - в этот день принято разыгрывать друзей. Он является аналогом Дня дурака или смеха, который в большинстве стран мира празднуется 1 апреля.

Напомним, первое противостояние Головкина и "Канело" закончилась по решению судей скандальной ничьей. Бойцы сразу договорились о рематче. Второй поединок должен был состояться в мае, но он был отменен из-за положительных допинг-тестов мексиканца. Альвареса дисквалифицировали на 6-месяцев.

Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса решением большинства судей (115-113, 115-113, 114-114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!