Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мексиканский ведущий разыграл фанатов анонсом третьего боя Головкин - "Канело"

Первый и второй поединок прошли в Лас-Вегасе.

Фото : Открытые источники30 декабря 2018, 01:42

Ведущий шоу El Zar del Boxeo на мексиканском телеканале Azteca Карлос Агилар разыграл фанатов бокса анонсом третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО), сообщает Vesti.kz.

"Подтверждено. Сауль "Канело" Альварес и Геннадий Головкин в 2019 году проведут бой в Мексике, дата которого еще не определена. Местом проведения станет историческая Arena Ciudad в Мехико", - сообщил Агилар в твиттере, где на него подписаны свыше 101 тысячи человек.


"С Днем святых невинных младенцев вифлеемских. Обнимаю вас, друзья", - написал Агилар через два часа после публикации о третьем бое Головкин - Альварес.


День святых невинных младенцев вифлеемских чаще всего выпадает на 28 декабря. Праздник отмечают в Испании и странах Латинской Америки - в этот день принято разыгрывать друзей. Он является аналогом Дня дурака или смеха, который в большинстве стран мира празднуется 1 апреля.

Напомним, первое противостояние Головкина и "Канело" закончилась по решению судей скандальной ничьей. Бойцы сразу договорились о рематче. Второй поединок должен был состояться в мае, но он был отменен из-за положительных допинг-тестов мексиканца. Альвареса дисквалифицировали на 6-месяцев.

Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса решением большинства судей (115-113, 115-113, 114-114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Все новости по теме читайте здесь


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты