"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", забив пять мячей за игру

Встреча, прошедшая в субботу на "Энфилде", завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

"Ливерпуль" разгромил на своем поле лондонский "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата Англии, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в субботу на "Энфилде", завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-трик сделал Роберто Фирмино, отличившись на 14-й, 16-й и 65-й минутах и забив третий мяч с пенальти, также у победителей голами отметились Садио Мане (32) и Мохамед Салах с пенальти (45). Единственный мяч гостей забил Энсли Мейтленд-Найлз (11).

"Ливерпуль" набрал 54 очка и продолжает лидировать в таблице премьер-лиги, обгоняя идущий вторым "Тоттенхэм" на 9 очков. "Красные" остаются единственной командой в нынешнем сезоне чемпионата Англии, кто еще не потерпел ни одного поражения, их победная серия увеличилась до 9 матчей кряду. "Арсенал" с 38 очками располагается на пятой строчке.

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