Казахстанцы не пострадали при шторме в Таиланде - МИД РК

Казахстанские дипломаты следят за ситуацией и держат вопрос на особом контроле.

Шторм в Таиланде идет на спад. Он прошел в ночь с 4 января на 5 января без серьезных последствий по материковой части провинции Краби, острову Пхукет и утром перешел на северо-запад в сторону Андаманского моря. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.

"На курортных зонах Таиланда во время шторма граждане Казахстана не пострадали. Жалоб от соотечественников не поступало. Наши дипломаты следят за ситуацией и держат вопрос на особом контроле", - сообщил Смадияров.

По прогнозам тайских властей, дождливая погода еще сохранится несколько дней, некоторые районы подтоплены.

"В этой связи призываем граждан РК соблюдать меры безопасности, быть осторожными на воде, без острой необходимости не выезжать далеко за пределы своих курортных зон. Хотелось бы отметить, что после публикаций в казахстанских СМИ многие наши граждане вышли на связь с дипломатами и оставили свои координаты. Мы продолжаем поддерживать с ними связь и оказывать всю необходимую помощь", - отметил он.

Ранее ведомство предупредило казахстанцев о возможной опасности и дало рекомендации. Так, в случае возникновения ЧС необходимо незамедлительно обратиться в Посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на сайте МИД РК.

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