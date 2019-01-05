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"Барыс" одолел "Сочи" 

Следующий матч "Барыс" проведет 8 января. В родных стенах команда примет "Амур".

Фото : sport.inform.kz5 января 2019, 23:29

"Барыс" одержал вторую победу подряд в рамках выездной серии. На этот раз астанчане оказались сильнее "Сочи", сообщает "SPORTINFORM".

В первых двух периодах подопечные Андрея Скабелки забили по голу, создав себе неплохой задел перед решающим отрезком. Как и в предыдущей игре, результативными действиями отметились защитник-бомбардир Даррен Диц (1+1) и вернувшийся после травмы Брэндон Боченски (0+2). В третьем отрезке Никита Михайлис подкараулил ошибку соперника и выдал передачу на Волка, которому оставалось лишь попасть в ворота. Таким образом, после вчерашнего просмотра победной игры сборной Казахстана на МЧМ, хоккеисты "Барыса" также выиграли с сухим счетом - 3:0.

Сочи (Сочи) - Барыс (Астана) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 - Диц (Волк, Боченски) - 14:09 ГБ
0:2 - Фрэттин (Боченски, Диц) - 26:40
0:3 - Волк (Михайлис) - 43:13

Вратари: Шикин - Карлссон

Следующий матч "Барыс" проведет 8 января. В родных стенах команда примет "Амур".


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