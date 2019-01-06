Драка в Караганде: полиция начала расследование по факту разжигания розни
Досудебное расследование начато по статье 174 УК РК.
Департамент полиции Карагандинской области начал проводить досудебное расследование по факту разжигания межнациональной розни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Досудебное расследование ведется по статье 174 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".
Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что мониторинг прессы показал продолжающиеся факты искажения реальной картины произошедшего. Ранее прокуратура Карагандинской области уже объясняла последствия, которые грозят за подобные действия со стороны разжигателей.
В социальной сети "ВКонтакте" сотрудники правоохранительных органов выявили комментарий, который призывает к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с произошедшим конфликтом.
Задержаны семеро подозреваемых, из них пятеро взяты под стражу.
Один подозреваемый объявлен в международный розыск.
Ход расследования взят на особый контроль прокурором области.
1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин 24-27 лет. Двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!