Девять уникальных женщин, которые не похожи на остальных

Эти представительницы прекрасного пола попали в Книгу рекордов Гиннесса.

В мире проживает почти 3,8 млрд женщин. И каждая абсолютно неповторима и прекрасна. Однако среди них есть удивительные девушки, которые сильно отличаются от остальных. Они уникальны по разным причинам. Кому-то природа подарила необыкновенные способности, кто-то стремится изменить свою внешность, следуя выдуманным идеалам красоты. А старейшая женщина планеты скоро отпразднует 116-летие.

1. Самые длинные ноги

У американки Лорен Уильямс самые длинные ноги в мире. При росте 190 см ее ноги достигают 124 см в длину, что составляет 65 % от ее тела. В юности Лорен занималась волейболом, а после того как попала в Книгу рекордов Гиннесса, стала моделью. Она уверяет, что не испытывает больших проблем из-за своих ног, кроме дискомфорта в самолетах и частых разочарований в магазинах одежды.

2. Самая тонкая талия

Пикси Фокс — обладательница самой тонкой талии. До преображения девушка вела размеренную жизнь в Швеции, получила высшее образование и пост инженера в компании. Но Пикси мечтала стать звездой и моделью. Ей захотелось быть похожей на Джессику Рэббит. На это ей потребовалось $ 125 тыс. и десятки операций.

Фокс удалила 6 ребер, чтобы получить 36-сантиметровую талию — как у ее идеала из мультфильма. Из-за этого ей необходимо всегда ходить в корсете и питаться только жидкой пищей. Выражение «красота требует жертв» лучше всего описывает историю нашей героини.

3. Самая большая афроприческа

© aevindugas / Instagram

38-летняя Эйвин Дугас из США может похвастаться своей потрясающей шевелюрой. Она счастливая обладательница самой большой афропрически, имеющей длину окружности 132 см. Эйвин отращивала кудряшки в течение 14 лет.

В юности Дугас мечтала о прямых волосах и выпрямляла их всеми способами, пока однажды не поняла, что нет ничего красивее естественной прически. Теперь своим примером она вдохновляет других темнокожих женщин. Эйвин гордится тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса, хотя не скрывает, что прическа доставляет ей массу неудобств. Например, чтобы вымыть голову, девушке необходима целая бутылка шампуня, а чтобы высушить, требуется около 2 дней.

4. Чемпионка без ног

© Eastnews © nothing_is_missing_association / Instagram

Эйми Маллинз — американская спортсменка, актриса и модель, участница Паралимпийских игр в Атланте в 1996 году. Из-за врожденной гемимелии в годовалом возрасте ей ампутировали обе ноги ниже колен. Эйми вспоминает: «Мама с детства объяснила мне, что я не такая, как все. Но я никогда не чувствовала себя несчастной, не была белой вороной среди друзей и одноклассников». Во время учебы в университете девушка участвовала в соревнованиях наравне со здоровыми спортсменами и часто одерживала победы.

В 1999 году она дебютировала как модель на показах Александра Маккуина. Маллинз входит в 50 самых красивых людей планеты по версии журнала People. Несмотря на инвалидность, девушка добилась больших успехов и часто выступает с мотивирующими лекциями по всему миру.

5. Самая гибкая в мире

© Eastnews © julia_zlata / Instagram

Юлия Гюнтель — самая гибкая девушка в мире. Юлия попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря достаточно странному рекорду: она смогла лопнуть 3 воздушных шарика за 12 секунд изгибом спины. У Юлии удивительная эластичность сухожилий, она может без труда залезть в 50-сантиметровую коробку при росте 175 см. Сейчас девушка живет и выступает в Германии под псевдонимом Злата.

6. Самая сильная в мире

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Анета Флорчик — польская силачка. С 16 лет Анета занимается пауэрлифтингом, а в 2000 году она стала чемпионкой Европы. Флорчик — 4-кратная победительница World’s Strongest Woman («Самая сильная женщина мира»). Скрутив 5 сковородок за 1 минуту, силачка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

7. Самые длинные волосы

© GERALDO SANTOS / Youtube

Длина волос Ксие Квипингт составляет почти 6 метров. Для достижения мирового рекорда женщина отращивала их с 13 лет. Для поддержания красоты волос она каждый день ухаживает за шевелюрой.

8. Самая высокая в мире

© Eastnews

Сунь Фан является самой высокой женщиной в мире. Ее рост — 221 см. Девушка родилась в Китае в 1987 году. Она училась на экономическом факультете в Уханьском университете и в течение 7 лет работала в финансовом учреждении менеджером отдела. Фан много занимается спортом и музыкой, часто выступает на концертах.

9. Старейшая женщина в мире

© Adrian Live / Youtube

Канэ Танака — старейший человек в мире. Она родилась в 1903 году. Во время Второй мировой войны продавала вместе с мужем рисовые лепешки. После гибели мужа на войне Канэ продолжила работать в магазине и проработала до 63 лет. В возрасте 103 лет у нее диагностировали рак, но женщина смогла победить болезнь.

Танака считает, что секрет ее долголетия в любящей семье, правильном питании, здоровом сне и надежде на лучшее. Она увлекается каллиграфией и любит писать стихи. 2 января ей исполнится 116 лет, пожелаем ей долгих лет жизни!

Источник: © AdMe.ru

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