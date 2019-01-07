Митрополит Астанайский и Казахстанский поздравил казахстанцев с Рождеством

В ночь с 6 на 7 января митрополит совершил праздничную Божественную Литургию в Успенском кафедральном соборе Астаны.

Фото : mitropolia.kz

Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с Рождеством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт митрополичьего округа.



"Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником мира и Божией любви – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Проходят столетия, поколение сменяет поколение, но каждый год святая Церковь неизменно возвещает человечеству благую весть о пришествии в мир воплотившегося Спасителя. Явлением в мир Сына Божия вечная жизнь вошла во вселенную, люди обрели великий дар "называться и быть детьми Божиими", - сказал митрополит Александр. В ночь с 6 на 7 января митрополит совершил праздничную Божественную Литургию в главном храме страны - Успенском кафедральном соборе Астаны.

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