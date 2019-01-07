Чудотворная икона Пресвятой Богородицы прибудет в Алматы

Святыня посетит города Астану, Алматы и Караганду.

В Алматы прибудут две чудотворные иконы Пресвятой Богородицы - Феодоровская и древняя Курская-Коренная. Об этом на пресс-конференции в Алматы рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Казинформ.

С 11 по 22 мая в Казахстане будет находиться чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Планируется, что святыня посетит города Астану, Алматы и Караганду.

"Прославленная многочисленными чудесами Феодоровская икона Царицы Небесной почитается как покровительница семейному благополучию, рождению и воспитанию детей. По молитвам перед этим образом совершаются до сего дня исцеления от тяжелых болезней, о чем есть реальные, документально подтвержденные свидетельства", - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Еще один образ Божией Матери, который посетит Казахстан, - чудотворная Курская-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Святыня была в Казахстане в 2011 году, и тогда за пять дней пребывания ей поклонились свыше 200 тысяч верующих.

Икона будет находиться в Алматы с 6 по 11 октября. Ожидается, что Курскую-Коренную икону доставит в Казахстан Первоиерарх Русской зарубежной церкви, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

"Древняя Курская-Коренная икона - непосредственная участница трагической истории православного народа в ХХ веке и является путеводительницей зарубежья для русского мира. В 1920 году она была вывезена из России. Молясь перед ней, православные христиане, измученные изгнанием, обретали связь с потерянной Родиной, находили духовные силы для укрепления себя в вере и единстве, теплили надежду на избавление Отечества от засилья безбожников", - продолжил глава православной церкви Казахстана.

Также митрополит Александр, напомнил, что в уходящем году Православная церковь Казахстана обрела великую святыню - часть шипа тернового венца Иисуса Христа. Большая часть венца хранится в Париже в Соборе парижской Богоматери.

"24 декабря руководители Международного благотворительного общественного фонда "Триумф сердца" в ответ на мое ходатайство передали для православных казахстанцев часть этой святыни. Для этой евангелической святыни будет изготовлен особый ковчег, который станет приноситься в храмы епархии Православной церкви Казахстана для молитвенного поклонения верующих", - добавил митрополит.

Местом постоянного пребывания святыни станет Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря Алматы.

Майя Тенизбаева.

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