Самая пожилая американка скончалась в возрасте 114 лет

Она родилась в Атланте в 1904 году.

пожилой человек в США, жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун, чьим секретом долголетия были "сладкий картофель и вера в Бога", скончалась во вторник в возрасте 114 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал cleveland.com.

Дочь Браун, Верлин Уилсон, подтвердила СМИ, что та умерла примерно в 10.45 утра по местному времени (21.45 аст) во вторник в своем доме. Ее внучка заявила журналистам, что секрет долголетия бабушки - это "сладкий картофель и вера в Бога".

Лесси Браун стала самым старым человеком в США в мае 2018 года, когда ей было 113 лет. Она родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей. По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. В сентябре ей исполнилось 114 лет.

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