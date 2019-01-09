Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Самая пожилая американка скончалась в возрасте 114 лет

Она родилась в Атланте в 1904 году.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович9 января 2019, 06:39

пожилой человек в США, жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун, чьим секретом долголетия были "сладкий картофель и вера в Бога", скончалась во вторник в возрасте 114 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал cleveland.com.

Дочь Браун, Верлин Уилсон, подтвердила СМИ, что та умерла примерно в 10.45 утра по местному времени (21.45 аст) во вторник в своем доме. Ее внучка заявила журналистам, что секрет долголетия бабушки - это "сладкий картофель и вера в Бога".

Лесси Браун стала самым старым человеком в США в мае 2018 года, когда ей было 113 лет. Она родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей. По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. В сентябре ей исполнилось 114 лет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты