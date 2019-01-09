Порядка 17 млрд тенге перечислили работодатели в Астане за медстрахование

Это 12,62 % от общей суммы отчислений и взносов по республике, которая составила 133 млрд тенге.

В Астане с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года работодатели и индивидуальные предприниматели перечислили за обязательное социальное медицинское страхование 16,78 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный филиал фонда.

"Это 12,62 % от общей суммы отчислений и взносов по республике, которая составила 133 млрд тенге. Астана по сумме отчислений стоит на втором месте после г. Алматы (21,10%), на третьем месте - Карагандинская область (8,20%)", - говорится в сообщении.

Большая часть отчислений поступила от работодателей - около 11 млрд тенге, около 6 млрд тенге составляют взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

"Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем все средства будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС", - отметили в фонде.

Оказание медицинских услуг в рамках пакета ОСМС начнется в 2020 году. До этого времени НАО "ФСМС" является финансовым оператором по оплате медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

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