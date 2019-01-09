ИноСМИ иронизируют над космонавтом МКС с флагом Туркменистана и книгой Бердымухамедова

Фотография, на которой Кононенко держит в руках эти предметы на космической станции, выглядит подозрительно – как будто ее сделали с помощью фоторедактора.

Портал eurasianet.org выпустил полную иронии статью по поводу информации о том, что космонавт взял с собой на Международную космическую станцию флаг Туркменистана и книгу президента "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути", передает Zakon.kz.

Информация о том, что российский космонавт, Герой Российской Федерации и кавалер ордена Туркменистана "Prezidentiň Ýyldyzy", уроженец Туркменистана Олег Кононенко, возглавляющий миссию на МКС, обратился с новогодним поздравлением к президенту Гурбангулы Бердымухамедову и продемонстрировал с борта МКС флаг Туркменистана и книгу "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути", появилась на сайте государственного информагентства "Туркменистан сегодня". Якобы Кононенко специально взял их с собой в очередную космическую экспедицию, стартовавшую 3 декабря 2018 года, как знак глубокого уважения к своей Родине и проводимой туркменским лидером политике мира, созидания и всеобщего процветания.

В свою очередь, иноСМИ сделали разбор данного фото и пришли к выводу, что к нему явно применяли фоторедактор.

Фотография, на которой Кононенко держит в руках эти предметы на космической станции, выглядит подозрительно – как будто ее сделали с помощью фоторедактора, - пишет eurasianet.org.

"Это очередная ситуация, которая говорит сама за себя: туркменские власти обычно предпочитают устраивать шоу, а не вникать в суть проблем. Слова и даже отфотошопленные фотографии превыше поступков. Оставаясь верным себе, Бердымухамедов устроил представление на одном из телеканалов в канун Нового года. Под аккомпанемент своего упитанного внука Керимгулы президент исполнил песню собственного сочинения. Бердымухамедов делал вид, что играет на рояле, в то время как Керимгулы пытался своей игрой на клавитаре воспроизвести стиль 1980-х годов", - пишет издание.

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