Депутаты просят проверить СМИ на объективность в освещении ситуации в Караганде

Просим обеспечить объективность, конкретность и проверку материалов СМИ касательно данного случая - парламентарий.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты обратились к министерству информации и коммуникации с тем, чтобы в ведомстве проверили СМИ на предмет объективности освещения трагедии в Караганде, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат, избранная от Ассамблеи народа Казахстана Наринэ Микаелян, в первую очередь выразила соболезнования семье погибшего мужчины.

"Я от своего имени, от имени армянско-культурного центра выражаю соболезнования семье родным и близким погибшего. В настоящее время со стороны властей принимаются все меры для того, чтобы следственная работа велась максимально справедливо и прозрачно. Считаю, что виновный должен быть привлечен к ответственности независимо от национальности", - сказал она, озвучивая на казахском языке депутатский запрос к главе МИК РК.

При этом мажилисвумен отметила, что сегодня в Казахстане в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей.

"Это наша главная ценность, богатство. Поэтому мы должны как зеницу ока сохранять единство и мир в нашей стране. Несомненно, здесь необходимо особо отметить роль и ответственность СМИ. По этой причине прошу МИК взять на системный особый контроль данный вопрос", - попросила Микаелян министра.

Также аналогичный депутатский запрос поступил от Нуртая Сабильянова. Он тоже выразил соболезнования, и обратился к МИК.

"Мой депзапрос связан со случаем, завершившимся человеческой смертью, который произошел 1 января 2019 года. Сначала выражаю соболезнование родным покойного от имени коллег. В настоящее время в связи с данным случаем правоохранительными органами возбуждено уголовное дело и проводится следственная работа, и принимаются соответствующие меры по выявлению виновных лиц. Надеемся, что люди, имеющие отношение к данному уголовному делу будут наказаны по справедливости. Все равны перед законом", - напомнил он.

Однако, как заявил депутат, касательно данного случая "некоторые СМИ приводят разные сведения".

"Нашей целью является обеспечение политической стабильности и общественного согласия, продолжение экономического развития и целостности государства. Просим обеспечить объективность, конкретность и проверку материалов СМИ касательно данного случая", - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Астана

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