В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются морозы

Северные и центральные области республики будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь в отдельных районах.

Циклон, смещающийся с районов Средней Азии, будет вызывать на юге и юго-востоке республики дожди, переходящие в снег, гололёд и туман, а на востоке – снегопады с метелью и сильным порывистым ветром, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Температура воздуха в ближайшие сутки повысится, но уже 11 января начнёт понижаться, особенно значительно в восточных районах Казахстана. Здесь ночью вновь 30…37 мороза.

Северные и центральные области республики будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь в отдельных районах, и также похолодает ночью до 28…35 мороза.

Западные области после кратковременного похолодания ожидает повышение температуры, снег и гололёд.

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