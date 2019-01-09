В Бутаковском ущелье Алматы начнут рубить деревья

Вырубленные деревья будут использованы для нужд нацпарка, а если останутся излишки, то в планах их реализовать.

На площади более 8 га планируется вырубка деревьев в Бутаковском ущелье в Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В прошлом году сняли мораторий на вырубку деревьев. Деревья (которые планируются к вырубке - прим. редакции) болеют, сухостой. Их посадили в 60-х годах. На Бутаковке видно, что ель европейская сухая. На одном гектаре взамен вырубленных мы посадим 4165 новых деревьев. Всего посадим 34 500 деревьев. Как только проведем все этапы одобрения вырубки деревьев, планируем сделать так: в 2019 году начать вырубку деревьев, в 2020 году подготовим почву, в 2021 году начнем компенсационную посадку деревьев", - сказал заместитель гендиректора Иле-Алатауского национального природного парка Дархан Исабеков.

Кроме того, будут вырублены деревья, растущие по линии электропередач в сторону Шымбулака. С просьбой их вырубить обратилась компания "Алатау жарык", добавил спикер.

Вместе с тем он отметил, что вырубленные деревья будут использованы для нужд нацпарка, а если останутся излишки, то в планах их реализовать.

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