На дорогах Кокшетау установили новые фоторадары

Местоположение Крис-П меняется ежедневно с учетом аварийности, комплекс эффективен на расстоянии от 50-60 метров, на ровной прямолинейной поверхности дороги.

В Акмолинской области пополнили средства для фиксации скоростного режима, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

На сегодняшний день на автодорогах области дорожно-транспортные происшествия происходят чаще всего из-за несоблюдения водителями транспортных средств скоростного режима.

В связи с этим, с начала 2019 года на вооружении полицейских, появился новый фоторадарный передвижной комплекс "КРИС-П" (трехножка). Теперь за водителями области будут наблюдать такие, с виду неприметные, фоторадары.

Собрать и установить новый фоторадар КРИС-П, дело нескольких минут. Сотрудники полиции сами выставляют его, настраивают, выставляя порог скорости, далее он сам фиксирует и отправляет данные в процессинговый центр Управления административной полиции. Местоположение Крис-П меняется ежедневно с учетом аварийности, комплекс эффективен на расстоянии от 50-60 метров, на ровной прямолинейной поверхности дороги.

Каждый год данное оборудование будет проходить поверку на пригодность по окончанию которой, фирма производившая поверку дает установленный в законном порядке сертификат соответствия, тем самым подтверждая целостность конструкции и ее работоспособность.

Командир БДПП УМПС ДП Акмолинской области майор полиции Азамат Байгазин призвал автолюбителей не превышать скоростной режим и акцентировал, что "…данные, фиксируемые фоторадаром, абсолютно прозрачны – стереть информацию невозможно, они помогут сотрудникам полиции дисциплинировать водителей…". А потому водителям отныне придется пристально следить за стрелкой спидометра.

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