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Драка в Караганде: подозреваемого задержали в России

Решается вопрос о его экстрадиции.

Фото : politring.com9 января 2019, 18:47

Мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских действий и убийстве в Караганде, был задержан в России 9 января, передает Zakon.kz.

Директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев сообщил, что гражданин Республики Армения Н. Гурурян был задержан сотрудниками криминальной полиции МВД Республики Казахстан вместе с правоохранительными органами России. Он находился на территории Омской области РФ.

В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Республику Казахстан в соответствии с законодательством.

1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин 24-27 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала нескольких подозреваемых. Один был объявлен в розыск.

Прокуратура области призвала граждан и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования.

6 января в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего. На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия.


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