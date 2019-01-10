82-летний дед ищет спарринг-партнёра по боксу

Я с удовольствием занимаюсь боксом - пенсионер.

В одном из клубов Ростова-на-Дону уже несколько лет активно занимается спортом наравне с молодыми парнями 82-летний Василий Макаровский, пишет Life.

Однако дедушке не удаётся найти спарринг-партнёра по боксу, из-за чего ему пришлось пропустить предыдущие соревнования.

- Вспомнил молодость. Ностальгия по прошлому, ностальгия мышц, настроения, души. Поэтому я с удовольствием занимаюсь боксом, - поделился эмоциями Василий.

Пожилой боец твёрдо намерен в феврале принять участие в соревнованиях. Поэтому сейчас Василий находится в поисках партнёра по бою и активно готовится к предстоящим состязаниям.

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