82-летний дед ищет спарринг-партнёра по боксу
Я с удовольствием занимаюсь боксом - пенсионер.
Фото : Life.ru10 января 2019, 18:55
В одном из клубов Ростова-на-Дону уже несколько лет активно занимается спортом наравне с молодыми парнями 82-летний Василий Макаровский, пишет Life.
Однако дедушке не удаётся найти спарринг-партнёра по боксу, из-за чего ему пришлось пропустить предыдущие соревнования.
- Вспомнил молодость. Ностальгия по прошлому, ностальгия мышц, настроения, души. Поэтому я с удовольствием занимаюсь боксом, - поделился эмоциями Василий.
Пожилой боец твёрдо намерен в феврале принять участие в соревнованиях. Поэтому сейчас Василий находится в поисках партнёра по бою и активно готовится к предстоящим состязаниям.
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