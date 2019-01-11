Как проходит современная диагностика глаз

Зрение – один из важных органов восприятия. Огромное количество информации мы получаем именно благодаря глазам, поэтому проверять зрение и глаза на наличие отклонений необходимо каждый год.

Офтальмология – это раздел медицины, который занимается органами зрения. Существует большое количество ее направлений: детское, военное, онкологическое, хирургия и так далее. Но старт лечения и определение дальнейших действий начинается с диагностики.

Визометрия, или проверка остроты зрения – самый распространенный вид диагностики, которую проходит каждый человек перед школой, при получении водительских прав и во многих других случаях. Визометрия проходит с помощью специальной таблицы с буквами или знаками, находящейся на определенном расстоянии от пациента. Также могут использоваться капли для увеличения зрачка, чтобы проверить глазное дно. Применяя офтальмоскоп, врач может определить состояние хрусталика, стекловидного тела и сетчатки.

Авторефрактометрия - это компьютерная диагностика органа зрения, которая за несколько секунд позволяет детально обследовать роговицу глаза и выявить аномалии, а также патологии, среди которых астигматизм, дальнозоркость, близорукость и другие. Аппаратура точно определяет рефракцию (способность преломления света) глаза. Исследование практически не имеет противопоказаний, поэтому подходит для всех возрастных категорий пациентов, кроме детей до 2-3 лет.

Пахиметрия измеряет толщину роговой оболочки, а также состояние роговицы в целом. Этот метод используют в предоперационном обследовании. Пациента кладут на кушетку, на глаз делается местная анестезия, затем специальным аппаратом легонько касаются глаза. После диагностики пациенту закапывают антибактериальные капли.

Пневмотонометрия – бесконтактное измерение внутриглазного давления. Тонометр подает на поверхность глазного яблока сжатый воздух и фиксирует произошедшие в результате такого воздействия изменения и деформации оболочки органа зрения. Главным преимуществом пневмотонометрии является отсутствие риска инфицирования органов зрения из-за отсутствия прямого контакта измерительных приборов с телом глазного яблока, к тому же это исключает риск травмировать глаз.

УЗИ глазного яблока – диагностическая процедура, которая дает возможность визуально оценить структуры глаза и окружающих его тканей (хрусталик, сетчатка, глазные мышцы, ретробульбарная клетчатка и т.д.). УЗИ глаза опирается на метод эхолокации – способ, при котором местоположение какого-либо объекта определяется с помощью волн, отраженных от него.

Рентгенография глаза используется для диагностики инородных тел, заболеваний костей и мягких тканей глазницы, опухолей глаза, глазного нерва и ретробульбарного пространства, травм. Процедура не отличается от рентгена других органов: пациент становится перед экраном, в который помещается пленка, чувствительная к рентгеновским лучам. На туловище или область паха может надеваться защита, состоящая из свинцовых пластин. Поток рентгеновских лучей проходит через глазницу и череп пациента, неся с собой информацию, которая отображается в виде снимка.

Диагностику зрения рекомендуется проходить хотя бы раз в год, особенно при предрасположенности к офтальмологическим заболеваниям и в зрелом и пожилом возрасте.

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