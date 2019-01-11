Актюбинец нашел биологическую мать и разочаровался

В 1993 году мальчика оставили в роддоме, а в 16 лет он узнал, что вырос в приемной семье.

Актюбинский парень девять лет искал биологическую мать, которая отказалась от него в 1993 году. Артуру удалось найти родную по крови семью, но его ожидания не оправдались, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание "Диапазон".

В январе 2017 года в газету обратился молодой человек с просьбой помочь ему найти маму, которая в 1993 году оставила его в роддоме. В 16 лет во время ссоры с тетей Артур узнал, что он не родной. С того момента молодой человек обращался во все инстанции, в газету и ему удалось найти родную мать.

– Я нашел ее данные, вышел на страницу в "Одноклассниках". Мы очень похожи, одно лицо. Живет она в Актобе, – рассказал Артур. – Сначала она ответила, что она не моя мама, а потом призналась.

Артур встретился с родной матерью и узнал свою историю.

– Ей было 16 лет, когда забеременела. Не могла рассказать родителям, боялась. Со слов биологической матери, старшая сестра предложила ей оставить ребенка в роддоме. Я и сам молодой отец, не понимаю, как можно оставить своего родного ребенка?! В это время как раз мои родители хотели усыновить ребенка.

Кроме биологической матери Артур познакомился с ее супругом, братьями, тетями, дядями и бабушкой с дедушкой.

– У нее большая семья, много сестер и братьев, она вышла замуж, растит троих сыновей. Про моего родного отца говорят, что его убили в драке. Но могилу не показали... Мне было очень тяжело принять тот факт, что биологическая мать, после того как отдала меня, могла так легко родить еще троих сыновей. Я пытался понять ее, оправдать, но не увидел тяги и желания с ее стороны. Ждал, на самом деле ждал, что она приложит хоть какие-то усилия для налаживания наших отношений.

С момента, как Артур нашел семью, на его долю выпало много испытаний: смена работы и сложный развод.

– Мне было очень тяжело. В течение трех-четырех месяцев я чуть с ума не сошел, не хотел даже выходить на улицу, такое было состояние. Спрашивал себя, что я сделал не так, где ошибся, что упустил. Я не получил поддержки от родной по крови семьи, но меня поддержали мои родители, брат и сноха. Не знаю, что бы я без них делал. Они ни разу не упрекнули меня за поиски родной матери, я даже хотел их познакомить. Да, я знал, что много времени прошло. Но, черт возьми, где же осознание того, что в мою жизнь она внесла коррективы?! Ведь дети ни в чем не виноваты. Разве я хотел, чтобы со мной все это произошло?

– Видимо, это заложено в человеке: желание знать, кто твои мать и отец. Может быть, я и не искал бы биологическую мать, если бы со мной не произошло много событий в юношестве: женитьба, вынужденный уход из отчего дома, непонимание... Все в совокупности меня побудило на этот шаг. Я искал отдушину, хотел быть нужным. Сейчас с высоты своего горького опыта я понимаю, что родители – это те люди, которые меня воспитали, дали все, что могли. Я чувствую вину за то, что искал им замену. Они были всю жизнь рядом. Теперь мне кажется, что не стоит искать человека, который тебя когда-то предал.

На основе своего опыта Артур помог двум актюбинцам найти родных. На первую встречу с матерями молодой человек ездил сам.

– Одной девушке нашел маму в Оренбурге. Мама родила ее в 15 лет и оставила, но сейчас она тянется к ней, вся семья ее приняла с радостью, планируют переехать в Актобе. Мы поддерживаем отношения, общаемся как друзья. Завидую им белой завистью. А в другом случае женщина знать взрослого сына не захотела. Она живет одна, состоятельная. Она спросила меня, зачем надо было ее искать, а с сыном даже увидеться отказалась.

– В итоге я понял: есть вещи, которые нужно принять как данность и ничего не менять. Детям, которые мечтают найти биологическую мать, я бы посоветовал не делать этого, чтобы не столкнуться с болью разочарования.

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