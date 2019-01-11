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В Астане недобросовестный строитель не платил зарплату 54-м работникам

По требованию прокуратуры района с работниками заключены соответствующие договора и выплачена задолженность по зарплате в размере 3,5 млн тенге.

Фото : из открытых источников11 января 2019, 10:50

В Астане прокуратура выявила недобросовестного работодателя, передает Zakon.kz.

Органами прокуратуры города Астаны в ходе надзорной деятельности особое внимание уделяется обратной связи с населением. Одним из ее действенных способов является встреча с жителями столицы, которая проводится на системной основе.

К примеру,в ходе очередного мероприятия прокуратуре района "Байконыр" стало известно о крупной задолженности по заработной плате.

Недобросовестный владелец предприятия, занимающегося строительством, не заключил трудовые договора и в течение длительного времени не выплачивал заработную плату 54-м работникам.

По требованию прокуратуры района с работниками заключены соответствующие договора и выплачена задолженность по зарплате в размере 3,5 млн тенге.

Аналогичный факт установлен в ТОО "Автобусный парк №2", где мерами реагирования трудовые права 128 работников восстановлены и им выплачена заработная плата в размере 12 млнтенге. Виновные лица привлечены к административной ответственности.


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