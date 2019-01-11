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Главы МИД Казахстана и России согласовали графики

Атамкулов и Лавров общались по телефону.

Фото : МИД РК11 января 2019, 20:16

11 января состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Казахстана и России Бейбута Атамкулова и Сергея Лаврова, сообщает Zakon.kz.

Министры обсудили вопросы сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур. Собеседники отметили готовность продолжать совместную работу по реализации проводимого президентами двух стран Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным курса на упрочение казахстанско-российского стратегического партнерства.

В ходе разговора обсуждался ряд актуальных тем казахстанско-российского взаимодействия, а также график предстоящих контактов.


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