Трамп выложил фото стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию стены на границе с Мексикой. Так он ответил критикам и подчеркнул, что выполняет предвыборные обещания, передает Lenta.ru.

The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr