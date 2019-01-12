Трамп выложил фото стены на границе с Мексикой

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены работа правительства приостановлена — шатдаун начался 22 декабря.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию стены на границе с Мексикой. Так он ответил критикам и подчеркнул, что выполняет предвыборные обещания, передает Lenta.ru.

"Лживые СМИ вечно твердят, что мы не построили НОВУЮ СТЕНУ. Ниже только что завершенная часть у рубежа. Перелезть не удастся. Очень высокая, прочная и красивая!" — написал американский лидер.

The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

Он также добавил, что еще один большой фрагмент стены был отремонтирован.

Ранее сообщалось, что образцы конструкции, из которой может быть построена стена на границе США и Мексики, оказались недостаточно прочными — их можно распилить пилой.

В январе Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. До этого он показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Президент посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены работа правительства приостановлена — шатдаун начался 22 декабря.

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