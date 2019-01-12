Старый гимн Казахстана прозвучал после победы ХК "Арлан" в Ирландии

Болельщики на арене свернули казахстанский флаг.

Скандалом обернулся первый матч кокшетауского ХК "Арлан" в рамках финала Континентального Кубка, сообщает Vesti.kz.

На турнире в ирландском Белфасте казахстанский клуб обыграл польскую команду "Катовице" со счетом 4:2. В составе победителя отличились Константин Савенков, Станислав Боровиков, Дмитрий Потайчук и Денис Клемешов.

После окончания матча по традиции должен звучать гимн команды-победителя. И организаторы включили на арене старый гимн Казахстана. На видео заметно замешательство хоккеистов "Арлана", которые не стали дослушивать мелодию. А болельщики на арене свернули казахстанский флаг.

"Прикольно, "Арлан" выиграл первый матч на Континентальном Кубке. Лучшим игрокам вручили ирландские кепи, как в "Острых козырьках". Но вот гимн поставили старый!" - написал в своем аккаунте в "Твиттере" казахстанский хоккейный комментатор Александр Олейник.

Прикольно, Арлан выиграл первый матч на Континентальном Кубке. Лучшим игрокам вручили ирландские кепи, как в "Острых козырьках" Но вот гимн поставили старый! — Александр Олейник (@AlexOleinik11) 11 января 2019 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!