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Старый гимн Казахстана прозвучал после победы ХК "Арлан" в Ирландии

Болельщики на арене свернули казахстанский флаг.

Фото : ХК "Арлан"12 января 2019, 07:15

Скандалом обернулся первый матч кокшетауского ХК "Арлан" в рамках финала Континентального Кубка, сообщает Vesti.kz.

На турнире в ирландском Белфасте казахстанский клуб обыграл польскую команду "Катовице" со счетом 4:2. В составе победителя отличились Константин Савенков, Станислав Боровиков, Дмитрий Потайчук и Денис Клемешов.

После окончания матча по традиции должен звучать гимн команды-победителя. И организаторы включили на арене старый гимн Казахстана. На видео заметно замешательство хоккеистов "Арлана", которые не стали дослушивать мелодию. А болельщики на арене свернули казахстанский флаг.

"Прикольно, "Арлан" выиграл первый матч на Континентальном Кубке. Лучшим игрокам вручили ирландские кепи, как в "Острых козырьках". Но вот гимн поставили старый!" - написал в своем аккаунте в "Твиттере" казахстанский хоккейный комментатор Александр Олейник.


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