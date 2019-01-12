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Собаки помогли раскрыть более 900 преступлений в Акмолинской области

На службе в полиции - немецкие овчарки, лабрадоры, спаниели и другие породы собак.

Фото : express-k.kz12 января 2019, 10:12

Сегодня в Центре кинологической службы Департамента полиции - 51 питомец, 20 из них служат в территориальных подразделениях органов внутренних дел, еще 31 собака применяется при раскрытии преступлений на территории областного центра, сообщает Zakon.kz.

Вместе со специалистами-кинологами они несут круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп.

На службе в полиции - немецкие овчарки, лабрадоры, спаниели и другие породы собак, все они специально обучены по тем или иным направлениям деятельности полиции. Кинологи готовят служебных собак для поиска следов и взрывчатых веществ, наркотических средств, а также патрульно-постовой и конвойной служб полиции. В Центре созданы все необходимые условия для проведения занятий по тренировке собак, формирования их профессиональных навыков.

В 2018 году при непосредственном участии кинологов и их четвероногих помощников было раскрыто более 900 преступлений. Чаще всего служебно-розыскные собаки применялись при раскрытии имущественных преступлений, к примеру, было раскрыто 586 краж и 106 фактов мелкого хищения. Также собаки помогли раскрыть 32 грабежа и 3 разбойных нападения.

Служебные собаки – незаменимые помощники в борьбе с наркобизнесом. На счету четвероногих служивых – 23 успешно проведенных операций, в результате которых были задержаны подозреваемые в сбыте и хранении наркотических средств.


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