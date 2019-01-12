Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ученые назвали основные симптомы рака

Ученые из Великобритании перечислили симптомы, которые должны стать поводом срочно обратиться к врачу, так как могут сигнализировать о раке.

Фото : CC0 / pixabay12 января 2019, 17:41

Ученые лондонского онкологического центра Макмиллан назвали семь основных симптомов, которые обычно сопутствуют развитию самой грозной болезни, пишет Daily Express.

Среди тревожных состояний, которые могут являться проявлениями злокачественных процессов в организме, названы:

- внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря,

- "необъяснимое" кровотечение,

- утолщение (или комок) в груди или в другом месте,

- трудности при глотании,

- изменение цвета и (или) размера родинки,

- тяжелый кашель с хрипотой,

- долго не заживающая рана.

Ученые отмечают, что названные симптомы отнюдь не означают, что у человека рак, но рекомендуют при появлении любого из них как можно скорее обращаться к врачу.

Специалисты также напомнили, благодаря чему можно избежать заболевания раком, - это воздержание от курения, поддержание здорового веса, сведение к минимуму употребление алкоголя, использование солнцезащитной косметики и активный образ жизни.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты