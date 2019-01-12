Число казахстанских работников на проекте "Абу-Даби Плаза" увеличится в 3,4 раза

По информации управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в настоящее время численность трудовых ресурсов по проекту МФК "Абу-Даби Плаза" составляет 1400 человек, из них 56% – граждане Казахстана.

Сегодня, 12 января, аким Астаны Бахыт Султанов ознакомился с ходом строительных работ многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По состоянию на 20 декабря общий объем выполненных работ на объекте составляет 82%. Продолжается строительство всех блоков. На блоке "R" ведутся работы по кирпичной кладке, отделке и установке инженерных систем. На других блоках продолжаются работы по установке инженерных систем и оборудования вместе с отделкой. Завершено строительство производственного цеха для сборки и изготовления систем воздуховодов, сборных инженерных систем и навесных панелей.

Представители стройкомпаний, задействованных в возведении небоскреба, озвучили сроки завершения строительства по этапам: блоки "H" и "P" планируется сдать в марте, в июне – блоки "Z", "O" и "Y". На завершающем этапе – июне 2019 года – блок "R".

По информации управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в настоящее время численность трудовых ресурсов по проекту МФК "Абу-Даби Плаза" составляет 1400 человек, из них 56% – граждане Казахстана.

Между тем, до июля 2019 года будет увеличена численность трудовых ресурсов на 2350 работников. При этом ожидается рост местных работников в 3,4 раза, или на 1605 работников. Численность иностранной рабочей силы – в 3,6 раза, или на 745 работников. В июле работников планируется увеличить до 3300 человек, из них 60-65% – местные кадры.

"Нужно с управляющей компанией уже сейчас, за год, начать работы по подготовке специалистов, которые будут обслуживать здание, чтобы мы заранее могли подготовить их из числа казахстанцев. Это нужно отрабатывать", – сказал аким Астаны Бахыт Султанов.

При этом было отмечено, что на сегодня нет проблем с выплатой заработной платы.

"Нет ни одной жалобы о задолженности по заработной плате. Потому что подрядчик не может этого себе позволить – он получает оплату своевременно", – сказал в этой связи старший вице-президент по управлению проектом Aldar Properties PJSC Абдел Хаммит Гоул.

Комплекс "Абу-Даби Плаза" состоит из блоков разного назначения, образующих в совокупности многофункциональное высотное сооружение. В частности, в него входят офисы, гостиница, рестораны, торговый центр, а также жилой комплекс.

Строительство комплекса было начато в марте 2011 года. Окончание строительства запланировано на 2020 год.

"Абу-Даби Плаза" станет самым высоким зданием в Казахстане и Центральной Азии. Пик башни будет находиться на 78-м этаже – это примерно 382 метра. Общая площадь "Абу-Даби Плаза" составит более 510 тыс. кв. м.

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