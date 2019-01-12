Самые умные дети на планете: Казахстан вошел в топ рейтинга по образованию
Составители ежегодного списка самых умных стран с удивлением отметили достижения республики.
Фото : © Fotolia / Picture-Factory12 января 2019, 18:57
Казахстан вошел в десятку стран с самым качественным школьным образованием, передает Zakon.kz.
Составители ежегодного рейтинга, портал Vouchercloud, обновили список 25 самых умных стран на планете. Казахстан в него не вошел. Тем не менее, рядом расположился список стран с самыми выдающимися достижениями школьников.
Авторы Vouchercloud отметили:
"Россия представляет страны европейского континента, расположившись на шестом месте, в то время как ее сосед Казахстан (известный по фильму "Борат", раньше он был частью СССР) превзошел все ожидания, оказавшись на девятом месте в списке стран с самыми умными детьми на планете. Может ли это быть новой интеллектуальной супермощью? Славьтесь, казахи!".
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