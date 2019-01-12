В ЗКО открыли дороги по всем направлениям

Аварийная угроза в регионе снизилась.

В Западно-Казахстанской области открыли дороги, которые ранее были перекрыты для движения любого вида автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

С 9.00 утра до 16.00 12 января были закрыты несколько трасс. Управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО сделало четыре рассылки по смс, однако, несмотря на предупреждения, некоторые жители области проигнорировали их и оказались в снежном плену.

В 10.00 часов в Таскалинском районе на пятом километре трассе Таскала – Уральск застряли в снежном заносе пять легковушек. В них находились 13 человек. Силами ОЧС (1 сотрудник), МИО (1 работник и 1 ед. техники), ТОО "Казахавтодор" (2 работника и 2 ед. техники) машины отбуксировали на очищенный участок дороги. В медпомощи люди не нуждались.

В 12.00 часов в том же районе, на седьмом километре трассы Таскала – граница РФ, вытащили две легковушки с 10 людьми.

- Уважаемые граждане! Департамент по чрезвычайным ситуациям ЗКО убедительно просит во время штормовых предупреждений и снежных заносов воздержаться от дальних поездок, — сообщил Жадыгер Кусайнов, сотрудник группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО.

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