Китайские подделки из интернет-магазинов доводят девушек до слез
Онлайн-магазины с китайскими подделками нарядов известных брендов обрели дурную славу благодаря соцсетям и распространению жалоб несчастных покупательниц, обжегшихся на неосторожных покупках.
"Не верь глазам своим", — гласит народная мудрость, и это тот самый случай, когда стоит прислушаться. Когда вы покупаете что-то в интернете, как правило, у вас нет возможности проверить качество товара, и этим охотно пользуются всякого рода мошенники и бракоделы. В результате отчаянные шопоголики получают не то, не из той ткани и не того размера.
Лимонный и горчичный — это два разных цвета, но тот, кто произвел этот плащик, не догадывается об этом.
Принцесса Лея и ее безразмерное платье фасона "халабуда".
Шик, блеск и гламур. Напоминает обмотки бомжа.
Сексапильный комбинезон. Куда в таком теперь?
Такой же, но без перламутровых пуговиц.
Лишь самый внимательный заметит разницу.
Легким движением платье превращается в элегантную кофту.
Хотела легкую парку, получила мешок из неизвестной субстанции.
Ну почти одно и то же, что вы придираетесь!
Как в этом ходить — непонятно.
Это была юбочка, но налезла она только на голову.
Мишку в Китае не кормили.
Этот ужасный костюм крокодила Гены справа лишь отдаленно напоминает обещанное платье.
Они правда старались.
Никогда не покупайте ничего в неизвестных магазинах. Так можно загубить себе выпускной, поход на свадьбу подруги или еще какое-нибудь важное мероприятие.
Что-то пошло не так еще на этапе кроя.
Это надо уметь не попасть ни в цвет, ни в длину, ни в фасон.
Кажется, это платье дезинтегрируется.
Пальтишко маловато будет.
Полный а-ля мод!
Источник: BigPicture
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!