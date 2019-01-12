Китайские подделки из интернет-магазинов доводят девушек до слез

Онлайн-магазины с китайскими подделками нарядов известных брендов обрели дурную славу благодаря соцсетям и распространению жалоб несчастных покупательниц, обжегшихся на неосторожных покупках.

"Не верь глазам своим", — гласит народная мудрость, и это тот самый случай, когда стоит прислушаться. Когда вы покупаете что-то в интернете, как правило, у вас нет возможности проверить качество товара, и этим охотно пользуются всякого рода мошенники и бракоделы. В результате отчаянные шопоголики получают не то, не из той ткани и не того размера.

Лимонный и горчичный — это два разных цвета, но тот, кто произвел этот плащик, не догадывается об этом.

Принцесса Лея и ее безразмерное платье фасона "халабуда".

Шик, блеск и гламур. Напоминает обмотки бомжа.

Сексапильный комбинезон. Куда в таком теперь?

Такой же, но без перламутровых пуговиц.

Лишь самый внимательный заметит разницу.

Легким движением платье превращается в элегантную кофту.

Хотела легкую парку, получила мешок из неизвестной субстанции.

Ну почти одно и то же, что вы придираетесь!

Как в этом ходить — непонятно.

Это была юбочка, но налезла она только на голову.

Мишку в Китае не кормили.

Этот ужасный костюм крокодила Гены справа лишь отдаленно напоминает обещанное платье.

Они правда старались.

Никогда не покупайте ничего в неизвестных магазинах. Так можно загубить себе выпускной, поход на свадьбу подруги или еще какое-нибудь важное мероприятие.

Что-то пошло не так еще на этапе кроя.

Это надо уметь не попасть ни в цвет, ни в длину, ни в фасон.

Кажется, это платье дезинтегрируется.

Пальтишко маловато будет.

Полный а-ля мод!

Источник: BigPicture

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!