Юлия Галышева победила в могуле на этапе КМ по фристайлу

Галышева в субботу показала в финале турнира результат 79,10 балла.

Юлия Галышева стала победительницей соревнований по могулу на этапе Кубка мира по лыжному фристайлу в канадском Калгари, сообщает РИА Новости.

Галышева в субботу показала в финале турнира результат 79,10 балла. Второе место заняла француженка Перрин Лаффон (77,96), третьей стала американка Джейлин Кауф (76,10). Единственная представительница России на соревнованиях Анастасия Смирнова не смогла пройти квалификацию.

У мужчин в могуле победу на этапе праздновал канадец Микаэль Кингсбери, получивший в финале оценку 84,17 балла. Второе место занял швед Уолтер Уоллберг (80,98), призовую тройку замкнул японец Даити Хара (78,14). Россияне Никита Новицкий, Илья Чевский, Алексей Павленко, Андрей Махнев и Никита Паркачев завершили борьбу в квалификации.

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