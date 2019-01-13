Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Оптическая иллюзия с котом озадачила пользователей Сети

Изображение появляется, только если потрясти головой.

Фото : Dr Michelle Dickinson13 января 2019, 14:39

Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на нем животное, передает РИА Новости.

По ее словам, изображение появляется, только если потрясти головой. В этом случае на картинке проступает морда кота.

Запись набрала свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов, пользователи начали гадать, в чем заключается секрет оптической иллюзии.

Комментаторы отметили, что увидеть картину помогает также тряска смартфона. Оказалось также, что часть людей видит кота и без каких-либо манипуляций, а некоторым для этого нужно снять очки.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты