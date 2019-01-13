Оптическая иллюзия с котом озадачила пользователей Сети
Изображение появляется, только если потрясти головой.
Фото : Dr Michelle Dickinson13 января 2019, 14:39
Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на нем животное, передает РИА Новости.
По ее словам, изображение появляется, только если потрясти головой. В этом случае на картинке проступает морда кота.
Запись набрала свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов, пользователи начали гадать, в чем заключается секрет оптической иллюзии.
Комментаторы отметили, что увидеть картину помогает также тряска смартфона. Оказалось также, что часть людей видит кота и без каких-либо манипуляций, а некоторым для этого нужно снять очки.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953679-c2f39f412891774598ec54968752ccb5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...