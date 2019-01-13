Уволенные сотрудники Facebook раскрыли тайны империи Цукерберга

Бывшие менеджеры компании рассказали о "нездоровой атмосфере", царящей в офисе соцсети.

В офисе Facebook процветает культ личности, подавляется инакомыслие и используется суровая система оценки труда работников. Об этом на условиях анонимности рассказали каналу CNBC 12 бывших сотрудников компании, уволенных в период с 2016 по 2018 год, передает Life.

Источники проводят параллели между нездоровой атмосферой, царящей внутри Facebook, и последними неудачами детища Марка Цукерберга. В 2018 году акции компании обвалились почти на 30% на фоне скандалов, связанных с конфиденциальностью пользовательских данных и распространением fake news.

"Они утверждают, что поощряют обмен мнениями, но после того, как я задал неудобные вопросы на совещании, мне поступило несколько гневных звонков от руководства. Нас буквально вынуждали симулировать удовлетворение от своей работы", - рассказал бывший менеджер.

Кроме того, выяснилось, что для оценки труда работников в Facebook используется так называемая кривая жизнеспособности — система, предполагающая жёсткое ранжирование сотрудников в зависимости от их эффективности. Несмотря на то что такая практика всё ещё широко распространена в Силиконовой долине, некоторые компании (например Microsoft) уже отказались от неё в связи с многочисленными жалобами.

"Во время развода с женой я не успевал посещать мероприятия по тимбилдингу после работы, и за это мой рейтинг понизили", - поделился еще один бывший менеджер Facebook

В ответ на обвинения бывших сотрудников в приверженности авторитарному стилю управления в Facebook заявили, что её работники посещают внеурочные мероприятия на добровольной основе. Уволенные менеджеры утверждают, что фильтрация негативных новостей о соцсети также вменялась в обязанность всем сотрудникам компании.

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