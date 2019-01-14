В Совминке пройдет мастер-класс по хирургическому снижению веса

В Казахстане половина населения имеет лишний вес.

17 января 2019 года в рамках мероприятия "Неделя Бариатрической хирургии в Казахстане" в АО "Центральная клиническая больница" (Совминка) состоится мастер-класс с участием ведущего европейского специалиста по хирургическому снижению веса при ожирении и лечению сахарного диабета второго типа профессора Алмантаса Малецкаса.

Мероприятие организовано по инициативе президента общества бариатрических и метаболических хирургов Казахстана, зав.кафедрой медицинского университета "Астана", руководителя "Центра пищевода и бариатрии" клиники "Аланда", профессора Орала Оспанова.

"В Казахстане половина населения имеет лишний вес, из этой половины — половина имеет ожирение, которое вызывает стремительный рост заболеваемости сахарного диабета 2-го типа и других опасных осложнений. Диабет, только официально зарегистрированный у более 6% населения страны, является социально значимым заболеванием, сокращающим жизнь казахстанцев", - подчеркнул Орал Оспанов.

Цель предстоящего мастер-класса - это информация для врачей-терапевтов и хирургов по хирургическому лечению сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Кроме того, в Совминке будут проведены операции:

1. Лапароскопическое шунтирование желудка.

2. Лапароскопическая слив /SLIV/ резекция.

Желающие узнать больше по хирургии снижения веса и лечения диабета от хирургов Совминки и профессора Алмантаса Малецкаса могут позвонить для информации по номеру +7 777 216 17 99, +7 701 743 64 33 или написать на sovminka@gmail.com.

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