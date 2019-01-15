Сколько денег собрали на платной дороге Астана–Щучинск

По сравнению с 2017 годом интенсивность потока транспортных средств увеличилась на 1,9%.

Все собранные на платной дороге Астана– Щучинск средства направлены на содержание платного участка, а также модернизацию системы взимания платы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "КазАвтоЖол".

Итоги 2018 года по сборам денег на платной автодороге Астана-Щучинск подвели на аппаратном совещании.

"Общая интенсивность за 2018 год составила 2 809 993 транспортных средств. По сравнению с 2017 годом интенсивность потока транспортных средств увеличилась на 1,9%. Сборы по предварительной оплате также увеличились на 116,6%. По итогам 2018 года на платной автодороге Астана-Щучинск собран 1 млрд 539 млн тенге. Ведется постоянная работа по расширению сервисов предварительной оплаты",– сообщили в нацкомпании.

В 2018 году совершено 139 611 транзакции по предоплате, что в 3 раза больше показателей 2017 года. Для предварительной оплаты продолжают функционировать терминалы таких платежных систем, интернет-банкинг, топливная карта и технология NFC.

Сотрудники филиала выявляют и устанавливают подложные государственные регистрационные номерные знаки (далее - ГРНЗ), факты укрытия ГРНЗ со стороны пользователей платного участка Астана-Щучинск (владельцы грузовых ТС). После установления точных данных о ТС сотрудники дорожной полиции проводили задержание данных ТС.

"По итогам проведенной работы, в течение нескольких месяцев органами дорожной полиции составлено 21 протокол об административных правонарушениях, 5 ТС направлены на специализированную стоянку (штраф - стоянка) с дальнейшим лишением водительских прав, заведено 1 уголовное дело за использование краденного ГРНЗ, 2 пользователя погасили задолженность перед Филиалом на сумму 1 020 000 тенге. Проведенная работа дала положительный результат, сократилось количество пользователей, скрывающих ГРНЗ ТС, что, в свою очередь, приводит к повышению сборов денежных средств",– рассказали в "КазАвтоЖол".

Кроме того, в 2018 году провели работы по содержанию и текущего ремонту платного участка Астана-Щучинск.

"Техника филиала "Дирекция платных автодорог" на данный момент готова к зимнему содержанию. Для содержания и текущего ремонта автомобильной дороги «Астана-Щучинск» имеется в наличии 75 единиц специализированной дорожной техники , из которой 55 единиц снегоуборочной. Работы по текущему ремонту дорожной спецтехники ведутся постоянно в ежедневном режиме", - пояснили в пресс-службе.

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