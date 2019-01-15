Казахстанские лыжники поборются за лицензии на Юношескую Зимнюю Олимпиаду-2020

Спортсмены отправляются на лицензионный молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам.

Определен состав казахстанской команды на юниорский и молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам-2019, являющийся отборочным на Юношеские Зимние Олимпийские Игры-2020, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб озвучил полный состав команды, которая представит Казахстан на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам в финском Лахти с 19 по 27 января 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Национальной федерации лыжных гонок, при формировании состава команды учли итоги Кубка Казахстана, прошедшего в декабре на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" под Алматы.

"19 января в Финляндии начнутся самые ответственные соревнования этого сезона для нашей юниорской команды и спортсменов в возрасте 20-23 лет. Мы заявили и уже получили приглашение от организаторов для 12 девушек и 9 ребят. Для кого-то из них это далеко не первые старты такого высокого уровня, кто-то, напротив, дебютирует. Сейчас спрогнозировать что-то очень сложно, но спортсмены, вошедшие в Топ-10 соревнований молодежного чемпионата, получат дополнительные квоты на участие в Юношеских Олимпийских Играх-2020 году. Конечно же, от лидеров нашей команды мы ждем позиций в десятке лучших", - поделился генеральный секретарь Федерации лыжных гонок РК Андрей Невзоров.

В состав юниорской и молодежной женской группы команды Казахстана вошли:

Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина, Эльмира Мутагарова, Гульсина Кадирова, Айша Ракишева, Мария Люфт, Наталья Черных, Анастасия Хмельницкая, Елизавета Селезнева, Анна Мельник, Камила Махмутова.

Состав юниоров и парней мужскую группу пополнили Олжас Климин, Иван Люфт, Асет Дюсенов, Никита Гридин, Владислав Ковалев, Артем Ковалев, Темирлан Толегенов, Илья Терентьев, Михаил Неруш.

Казахстанских спортсменов будут сопровождать представители тренерского штаба под руководством Главного тренера Национальной сборной Юрия Каминского, спортивные менеджеры команды, сервис-группа.

За 7 дней лучшие молодые лыжники мира примут участие в 7 гонках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!