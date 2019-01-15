Автор рекламы сайтов с наркотиками на стенах домов задержан в Астане

Вещество, указанное в объявлениях, весьма опасно.

Сотрудники столичного управления по борьбе с наркобизнесом, при поддержке граждан, задержали алматинца, находившегося ранее в розыске за рекламу интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики, сообщает Zakon.kz.

В подъездах жилых домов и стенах Астаны не так давно начали появляться надписи с рекламой сайтов, предлагающих синтетические наркотики. По информации сотрудников полиции, указанное в объявлении вещество весьма опасно. Оно мгновенно вызывает зависимость.

"Наркополицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, причастных к распространению рекламы интернет сайтов, имеющих отношение к сбыту и вовлечению людей в потребление наркотиков. По переданному видео и благодаря активной гражданской позиции жителей столицы полицейским удалось установить и задержать автора этих надписей. Им оказался 32-летний житель города Алматы, ранее привлекавшийся за уголовный проступок, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Полиция тут же заблокировала сайт, указанный в надписи",– сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Наркодилеры с каждым днем придумывают новые методы распространения наркотиков.

"Надписи с рекламой сайтов незаконны. Ответственность за подобные деяния предусматриваются ст. 423, а также ст. 505 ("Нарушение правил благоустройства города") Кодекса об административных нарушениях РК. Задержанный привлечен к штрафу в размере 150 МРП",- прокомментировали стражи правопорядка.

В течение 2018 года и по настоящее время полицейские выявили и заблокировали более 120 подобных сайтов. В основном о появляющейся на стенах домов, подъездов рекламе сайтов сообщают неравнодушные жители города , что значительно ускоряет процесс блокировки.

Департамент полиции города Астаны просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанного лица, сообщить на анонимные телефоны доверия Управления по борьбе с наркобизнесом: 71-63-93, 71-62-60, либо 102.

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