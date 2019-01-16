"Москва қазақша". Российские студентки рассказали о московских улицах на языке Абая

Обе надеются, что в будущем знание казахского им пригодится.

Выпускницы Московского государственного лингвистического университета завели видеолог "Москва қазақша", передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Для нас это было приятным сюрпризом", - рассказывают о реакции аудитории на видео выпускницы Московского государственного лингвистического университета. Елизавета Осипова и Анастасия Решетникова создали видеоблог "Москва қазақша".

Девушки в вузе в качестве иностранного языка изучали казахский. Чтобы не растерять знания после 4 лет обучения на бакалавриате и ещё двух лет на магистратуре, девушки решили завести видеоблог "Москва қазақша", где говорят о московских улицах на языке Абая. В первом и пока единственном выпуске - Лиза и Настя показали дом "Му-му" и рассказали, где Булгаков писал знаменитый роман "Мастер и Маргарита". Своим хобби занимаются сами "от и до". На один выпуск уходит около двух недель, но это того стоит, признаются девушки. Их аудитория - уже около 10 тысяч вьюеров.

- На самом деле до сих пор отзывы были положительные. Всем достаточно интересно, всем нравится, и для нас это было приятным сюрпризом, когда мы выложили первое видео. Такой положительный отклик учитывая что у нас есть там ошибки в казахском языке и мы очень боялись что именно это и будут замечать, - рассказали Елизавета Осипова и Анастасия Решетникова.

Сейчас Анастасия трудится в новостном агентстве, а Лиза работает аналитиком. Обе надеются, что в будущем знание казахского им пригодится. Анастасия со временем планирует связать себя с искусством и организовывать выставки казахстанских художников в Москве, а Лиза хочет заняться выстраиванием казахстанско-российских дипломатических связей. Пока же девушки стараются не забыть полюбившийся язык, готовят второй выпуск про Патриаршие пруды и поют на казахском.

М. Жакиянова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!